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«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом на базу после запрета Конте на употребление соуса

«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом на базу после запрета Конте на употребление соуса
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Компания по производству соусов прислала коробку с кетчупом на клубную базу «Тоттенхэма». Это произошло после того, как главный тренер «шпор» Антонио Конте ранее запретил футболистам команды кетчуп и майонез.

Австрийская компания, приславшая «Тоттенхэму» коробку, обратилась к итальянскому специалисту в одной из газет.

«Дорогой Антонио. Мы недавно узнали, что вы запретили кетчуп. Мы приветствуем ваше решение, питание играет важную роль, но это ещё и радость сообщить другую новость.

Вы знали, что наши помидоры тоже из Италии? Не все кетчупы одинаковы. Так что не списывайте весь кетчуп со счетов», – приводит обращение компании The Sun.

Напомним, на данный момент «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 12 матчах.

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