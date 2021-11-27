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«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Ростов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».

Команды определились со стартовыми составами на эту игру:

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Фольмер, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу, Байрамян.

«Ахмат» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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