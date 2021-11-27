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Клопп — о ЛГБТ-кампании в АПЛ: у меня много друзей-геев, эта акция смотрится хорошо

Клопп — о ЛГБТ-кампании в АПЛ: у меня много друзей-геев, эта акция смотрится хорошо
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал акцию Rainbow Laces, которая ежегодно проводится в английской Премьер-лиге с целью поддержки ЛГБТ-сообщества.

«Мне очень нравится эта акция. Я – идеальный пример того, как она работает с момента её создания, мой уровень осведомлённости сильно изменился.

Мне 54 года, я пережил многое в своей жизни, но некоторых проблем у меня не было. У меня очень много друзей-геев, но я никогда не задумывался о том, каково это, когда им приходится говорить: «Мама, папа, возможно, я не совсем тот, кем вы меня считали.

Мы не должны сталкиваться с таким вызовом. Так что я полностью поддерживаю данную акцию. Это отличная кампания, и смотрится она хорошо!» — цитирует Клоппа Sky Sports.

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