«Химки» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Химки» — «Краснодар». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери: Игорь Панин (Дмитров)
Подмосковные «Химки» набрали 13 очков в 15 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (24) располагается на пятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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