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Главред France Football: у Роналду одна цель – получить больше «Золотых мячей», чем Месси

Главред France Football: у Роналду одна цель – получить больше «Золотых мячей», чем Месси
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Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался о борьбе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси за «Золотой мяч».

«Возможно, соперничество между Месси и Роналду заключается в том, кто получит больше «Золотых мячей». Эта гонка превратила награду в косвенный показатель их величия.

У Роналду только одна цель — уйти на пенсию с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси. Он сам сказал мне об этом.

Думаю, если вы посмотрите на статистику Лионеля и Криштиану, то увидите, что они всегда забивают много голов в сентябре и октябре, когда проходит голосование. Это не совпадение», — цитирует Ферре
The New York Times

В данный момент у аргентинца шесть «Золотых мячей», а у португальца их пять.

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