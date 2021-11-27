Главред France Football: у Роналду одна цель – получить больше «Золотых мячей», чем Месси

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался о борьбе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси за «Золотой мяч».



«Возможно, соперничество между Месси и Роналду заключается в том, кто получит больше «Золотых мячей». Эта гонка превратила награду в косвенный показатель их величия.



У Роналду только одна цель — уйти на пенсию с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси. Он сам сказал мне об этом.



Думаю, если вы посмотрите на статистику Лионеля и Криштиану, то увидите, что они всегда забивают много голов в сентябре и октябре, когда проходит голосование. Это не совпадение», — цитирует Ферре

The New York Times



В данный момент у аргентинца шесть «Золотых мячей», а у португальца их пять.