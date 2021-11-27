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Хави: Де Йонг и Гави не продаются. «Барселона» рассчитывает на них

Хави: Де Йонг и Гави не продаются. «Барселона» рассчитывает на них
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Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи об уходе некоторых футболистов из клуба следующим летом.

«Де Йонг и Гави нужны нам. Они вообще не продаются. Мы не собираемся продавать их. Рики Пуиг – ещё один игрок нашей команды. Мы на него рассчитываем», – цитирует Хави спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса» за € 86 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Гави провёл за «Барселону» 10 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

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