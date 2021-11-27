Хави: Де Йонг и Гави не продаются. «Барселона» рассчитывает на них

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи об уходе некоторых футболистов из клуба следующим летом.
«Де Йонг и Гави нужны нам. Они вообще не продаются. Мы не собираемся продавать их. Рики Пуиг – ещё один игрок нашей команды. Мы на него рассчитываем», – цитирует Хави спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса» за € 86 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2021/2022 де Йонг провёл 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
В нынешнем сезоне Гави провёл за «Барселону» 10 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
- 27 ноября 2021
-
16:53
-
16:48
-
16:36
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:31
-
14:19
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:02
-
13:01
-
12:31
-
12:23
-
12:16
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:43
-
10:35
-
10:23
-
10:06