Анчелотти – о «Реале»: если бы это зависело от меня, остался бы здесь до конца жизни

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об обстановке внутри мадридского клуба.



«В «Реале» всё неизменно, меняются только тренеры. Несмотря на последствия от коронавируса, в клубе те же самые физиотерапевты, игроки, журналисты. Прежнее видение, то же величие. Через год будет готов новый «Сантьяго Бернабеу».



Предложение «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял связи с клубом. Если бы это зависело от меня, остался бы до конца жизни здесь. Это лучшее место для футбола и жизни», — цитирует Анчелотти Marca.



Итальянский специалист возглавил «сливочных» в июле 2021 года. Контракт 62-летнего тренера с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее он уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 год.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:

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