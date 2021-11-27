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Анчелотти – о «Реале»: если бы это зависело от меня, остался бы здесь до конца жизни

Анчелотти – о «Реале»: если бы это зависело от меня, остался бы здесь до конца жизни
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об обстановке внутри мадридского клуба.

«В «Реале» всё неизменно, меняются только тренеры. Несмотря на последствия от коронавируса, в клубе те же самые физиотерапевты, игроки, журналисты. Прежнее видение, то же величие. Через год будет готов новый «Сантьяго Бернабеу».

Предложение «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял связи с клубом. Если бы это зависело от меня, остался бы до конца жизни здесь. Это лучшее место для футбола и жизни», — цитирует Анчелотти Marca.

Итальянский специалист возглавил «сливочных» в июле 2021 года. Контракт 62-летнего тренера с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее он уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 год.

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