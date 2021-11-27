Нападающий «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 21-летнего испанца заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Ромеро.



По информации источника, английский клуб хочет получить за переход игрока € 70 млн. «Барселона» на данный момент готова предложить только € 50 млн. Сам футболист заинтересован в трансфере и готов пойти на сокращение зарплаты.



Форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года, куда перешёл из «Валенсии» за € 23 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Торреса составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец сыграл в четырёх матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол»:

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