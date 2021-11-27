«Ливерпуль» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Саутгемптона» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Келлехер, Матип, Цимикас, Уильямс, Милнер, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.
«Саутгемптон»: Маккарти, Салису, Силвейра, Беднарек, Перро, Ливраменто, Ромеу, Уорд-Праус, Армстронг, Адамс, Броя.
Запасные: Форстер, Валери, Уолкер-Питерс, Диало, Редмонд, Смоллбоун, Телла, Лонг, Уолкотт.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.
- 27 ноября 2021
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