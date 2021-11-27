«Арсенал» уверенно обыграл дома «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Нуну Тавареш.

Сака открывает счёт в матче:

Через десять минут форвард Габриэл Мартинелли удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Такэхиро Томиясу.

Гол Мартинелли:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного арбитра выступал Роберт Джонс.



«Арсенал» в 13 матчах набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (6) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший за 12 матчей 29 очков.