Форвард «Факела» Максимов: за первую половину ФНЛ заслужили хорошую оценку

Нападающий «Факела» Максим Максимов, забивший победный гол в матче с «Ротором» (2:1), поделился впечатлениями от победы, а также рассказал, с чем связывает высокую личную результативность в нынешнем чемпионате ФНЛ.



«Очень приятно уйти на перерыв, одержав победу в гостях. Это и отличное настроение, и позитивные эмоции. Тем более «Ротор» – команда с амбициями, современным стадионом. В таких условиях хочется играть, показывать свои лучшие качества. Считаю, что выиграли мы по делу, могли одержать и более крупную победу, но главное взяли три очка.

Думаю, за первую половину чемпионата мы заслужили хорошую оценку. Команда идёт в лидерах (на втором месте. — Прим. «Чемпионата»), показываем неплохой футбол. Однако пока это все промежуточный итог. Его нужно будет закрепить и постараться улучшить весной, потому что основная борьба развернётся именно тогда.

С чем связываю отличную личную результативность? Много факторов, но самое главное взаимопонимание с партнёрами, их вклад в моих голах огромен. Сам тоже почувствовал уверенность. Кстати, и в прошлом сезоне забил немало, а сейчас вообще все складывается удачно. Но повторю, нужно работать ещё больше, чтобы так же хорошо выглядеть и весной», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



На данный момент на счету 26-летнего Максимова 12 голов в ФНЛ. В прошлом чемпионате нападающий забил в составе «Факела» 8 мячей.