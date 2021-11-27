В «Вероне» назвали фейком информацию о возможном переходе Алексея Миранчука

Спортивный директор «Вероны» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб. Ранее об этом сообщал журналист Николо Скира.



«Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк», — цитирует Д'Амико «Спорт-экспресс».



Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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