«Ахмат» победил «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма после подачи хавбека Артёма Поляруса в штрафную «Ростова» мяч попал в вытянутую руку защитника Игоря Калинина, судья назначил пенальти. Полярус подошёл к точке и реализовал 11-метровый.

На 76-й минуте Даниил Уткин сделал передачу низом в штрафную на Мирослава Богосаваца, тот продолжил поближе к воротам на Сенина Себая, который пробил точно под перекладину.

«Ахмат» набрал 24 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата. У «Ростова» 17 баллов, клуб располагается на 11-й позиции.