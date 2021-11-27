Бородюк: желаю хейтерам «Торпедо» здоровья, пусть и дальше нам пишут

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 25-го тура ФНЛ с «Волгарём». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0.

«Я думаю, мы прошли достаточно хороший этап вместе с ребятами и болельщиками. Если говорить о сегодняшней игре, то матч складывался тяжеловато. Сейчас, наверное, для всех команд сложный период. Победа есть победа, нужно забивать свои 100-процентные моменты, и тогда игра более-менее успокоится. Тем более, «Волгарь» на протяжении пяти матчей не пропускал, они достаточно хорошо обороняются. Нам сегодня удалось забить гол. Я ребят поздравил.

Подводя промежуточный итог, ребята — молодцы, проявили характер. По большому счёту, у нас была всего лишь одна-две провальные игры, в остальном где-то нам не повезло. В Калининграде, например, пропустили на последних минутах.

Нам не хватает двух очков, чтобы мы были в лидерах, но на данный момент мы всё равно находимся в лидерах и будем до конца бороться. Наша цель – попасть в Премьер-лигу, и мы будем очень стремиться попасть в неё.

Хотел бы пожелать нашим хейтерам здоровья и всего хорошего, пусть и дальше нам пишут, мы особо не обращаем внимания на них. Наверное, они до сих пор думают, что в 21-м веке гетры надеваются через голову. Ещё раз говорю: мы будем стремиться в РПЛ», — цитирует Бородюка сайт «Торпедо».

Сейчас «Торпедо» идёт на на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.