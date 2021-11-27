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Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать всё, что захочет

Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать всё, что захочет
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти критически высказался о «Спартаке», которому его команда дважды уступила в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, после второго матча в Москве Спаллетти отказался пожать руку португальскому наставнику «Спартака» Рую Витории.

«Я был в России, там есть серьёзные и порядочные люди. Там также есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А ещё есть «Спартак», который считает, что может делать всё, что захочет, и этим он отличается от других российских клубов.

Оскорбления наносятся лично, а не в «твиттере». Если ты хочешь что-то сказать, то идёшь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», – приводит слова Спаллетти интернет-портал Goal.

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