«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: Алькантара довёл счёт до разгромного

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон».



На 37-й минуте гол забил полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара.

Алькантара забивает в ворота «Саутгемптона»:

Ранее на 2-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте Жота оформил дубль, результативную передачу отдал Мохамед Салах.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон».



«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».