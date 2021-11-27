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«Фиорентина» проиграла «Эмполи», Кокорина не было в заявке на матч

«Фиорентина» проиграла «Эмполи», Кокорина не было в заявке на матч
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«Фиорентина» упустила победу над «Эмполи» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте счёт открыл сербский форвард Душан Влахович, ему ассистировал испанец Хосе Кальехон. Но на 87-й минуте полузащитник «Эмполи» Филиппо Бандинелли сравнял счёт, а спустя две минуты форвард Андреа Пинамонти принёс хозяевам победу.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч.

«Фиорентина» набрала 21 очко и занимает восьмое место в таблице Серии А. У «Эмполи» 19 баллов и 10-е место.

В параллельном матче тура «Сампдория» на своём поле одержала победу над «Вероной» со счётом 3:1.

Италия - Серия А. 14-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 57'   1:1 Бандинелли – 87'   2:1 Пинамонти – 89'
Италия - Серия А. 14-й тур
27 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
3 : 1
Верона
Верона
0:1 Тамез – 37'   1:1 Кандрева – 51'   2:1 Экдаль – 77'   3:1 Мурру – 90'
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