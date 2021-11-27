«Вильярреал» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Вильярреал» — «Барселона». Встреча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.



«Вильярреал» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» с 20 очками располагается на 7-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.

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