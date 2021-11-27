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Шалимов — о ничьей с «Сочи»: недовольны результатом, в начале второго тайма просели

Шалимов — о ничьей с «Сочи»: недовольны результатом, в начале второго тайма просели
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Сочи» — очень серьёзный соперник. Он приехал к нам после поражения. Впрочем, такие команды, как «Сочи», две игры подряд проигрывает с большим трудом. «Сочи» — боевая и мастеровитая команда. Считаю, что мы сегодня сыграли хорошо – как в обороне, так и в атаке. Впереди были моменты, мы нагнетали. У гостей тоже были острые эпизоды.

Можно сказать, что сегодня мы недовольны результатом. Могло сложиться по-разному, однако мы могли выиграть. В начале второго тайма просели. С этим надо разобраться. Возможно, это вопрос опыта. У нас немало молодых игроков в команде. Первая половина получилась качественной с обеих сторон, на мой взгляд. Для нас положительный момент – забитый гол. Забиваем вторую игру подряд. С этим были большие проблемы. Сегодня нам хотелось большего», — цитирует Шалимова сайт «Урала».

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