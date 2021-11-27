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Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в случае прихода Рангника

Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в случае прихода Рангника
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Во время зимнего трансферного окна несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в случае прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера «красных дьяволов», команде нужно будет обновить состав. Однако «Манчестер Юнайтед» нужно сначала расстаться с кем-то, чтобы кого-то подписать. Ввиду этого, вратарь Дин Хендерсон и полузащитник Донни ван де Бек могут уйти зимой из клуба.

Ранее сообщалось, что Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем станет консультантом «Манчестер Юнайтед». По информации «Чемпионата», немецкий специалист уже находится в Англии и готов возглавить «МЮ». На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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