Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в случае прихода Рангника

Во время зимнего трансферного окна несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб, сообщает The Telegraph.



По информации источника, в случае прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера «красных дьяволов», команде нужно будет обновить состав. Однако «Манчестер Юнайтед» нужно сначала расстаться с кем-то, чтобы кого-то подписать. Ввиду этого, вратарь Дин Хендерсон и полузащитник Донни ван де Бек могут уйти зимой из клуба.



Ранее сообщалось, что Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем станет консультантом «Манчестер Юнайтед». По информации «Чемпионата», немецкий специалист уже находится в Англии и готов возглавить «МЮ». На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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