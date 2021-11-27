Терюшков: «Химки» потеряли с «Краснодаром» два очка. Надо было додавить, забить четвёртый

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Краснодар» (3:3).



«Химки» потеряли с «Краснодаром» два очка. Надо было додавить, забить четвёртый. Но я рад, что команда собралась – первый тайм мы проиграли полностью, но потом показали характер: забить три вратарю сборной – дорогого стоит. Ребята молодцы, хотя, конечно, обидно терять очки – к сожалению, были вдесятером из-за микротравмы.



Илья не только пенальти взял, но и ещё выручал – он достоин сборной, будет вызываться в неё регулярно. Сегодня по отдаче, драматургии – один из лучших матчей чемпионата. Надеюсь, и дальше сыграем на своём уровне. Обидно, нам надо было и с ЦСКА выигрывать, и с «Локомотивом»… Наверное, и сегодняшним результатом надо быть довольным – «Краснодар» борется за первую пятёрку. Но небольшой осадок остался», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.