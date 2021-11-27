Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Примеры

«Барселона» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Примеры
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Барселоны» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».

«Вильярреал»: Рульи, Торрес, Альбиоль, Фойт, Педраса, Гомес, Парехо, Капу, Пино, Тригерос, Груневелд.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Манди, Морено, Гаспар, Чуквезе, Иборра, Пенья, Алькасер, Диа, Раба.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Депай, Эззалзули.

Запасные: Нето, Тенас, Дест, Лангле, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Акомах, Дембеле, Демир, Л. де Йонг.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021