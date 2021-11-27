«Барселона» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Барселоны» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона».
«Вильярреал»: Рульи, Торрес, Альбиоль, Фойт, Педраса, Гомес, Парехо, Капу, Пино, Тригерос, Груневелд.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Манди, Морено, Гаспар, Чуквезе, Иборра, Пенья, Алькасер, Диа, Раба.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Депай, Эззалзули.
Запасные: Нето, Тенас, Дест, Лангле, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Акомах, Дембеле, Демир, Л. де Йонг.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.
- 27 ноября 2021
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