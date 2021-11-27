Журова: если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. В СССР такого не было

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мыслями об уровне образования молодых российских футболистов. По её мнению, они опозорятся, если будут сдавать ЕГЭ.



«Большинство российских молодых футболистов необразованны. В СССР молодому игроку было стыдно не иметь образования!



У меня есть знакомые, у которых дети в возрасте 10-12 лет занимаются футболом и задаются вопросом: «А зачем мне образование?» У них на уме одни мысли: «Я буду много зарабатывать, мне образование не понадобится». Это факт, к сожалению.



Некоторые родители пытаются совместить спорт и образование, но не у всех получается. Для некоторых футболистов образование – проходящий период, они себя считают звёздами, им и так все поставят «зачёт». Если у спортсмена есть желание, он сможет совмещать спорт и учёбу.



Давайте сравним лыжника и футболиста. Я не поверю, что лыжник тренируется меньше, нежели футболист. Угадайте, что делает лыжник, приходя домой после тренировки? Отдыхает и занимается учебой. А футболист, когда приходит домой, идет тусить в клубы.



Когда они учатся в вузе, у них много друзей и денег. Они, наверное, думают, что в будущем смогут открыть бизнес без образования. Безусловно, есть исключение, но таких спортсменов мало.



Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего. В СССР такого не было, было много образованных спортсменов», – цитирует Журову «РБ Спорт».