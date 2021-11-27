Конте – о «Тоттенхэме»: никогда не боялся трудностей, но потребуется немного терпения

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о работе в лондонском клубе.
«Никогда не боялся трудностей. Мне достаточно, если шанс на победу равен 1 %. Я никогда не возглавлял команды, которые побеждали в чемпионате за год до этого. Я всегда всё перестраивал в течение своей карьеры.
«Ювентус» был на 7-м месте в чемпионате, «Челси» – на 10-м, «Интер» – на 4-м. Знаю, что в этот раз потребуется немного терпения. В «Интере» я закончил свою работу. Нелегко принимать команду походу сезона», — цитирует Конте Football Italia с ссылкой на Calciomercato.com.
Итальянский специалист возглавляет «Тоттенхэм» со 2 ноября. После 12-ти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице. У команды 19 очков.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 28 ноября 2021
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:43
-
18:42