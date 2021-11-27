Конте – о «Тоттенхэме»: никогда не боялся трудностей, но потребуется немного терпения

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о работе в лондонском клубе.



«Никогда не боялся трудностей. Мне достаточно, если шанс на победу равен 1 %. Я никогда не возглавлял команды, которые побеждали в чемпионате за год до этого. Я всегда всё перестраивал в течение своей карьеры.



«Ювентус» был на 7-м месте в чемпионате, «Челси» – на 10-м, «Интер» – на 4-м. Знаю, что в этот раз потребуется немного терпения. В «Интере» я закончил свою работу. Нелегко принимать команду походу сезона», — цитирует Конте Football Italia с ссылкой на Calciomercato.com.



Итальянский специалист возглавляет «Тоттенхэм» со 2 ноября. После 12-ти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице. У команды 19 очков.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс»:

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