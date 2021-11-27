Болельщица «Вольфсбурга» показала Холанду неприличный жест, Эрлинг оценил

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд попал в смешную ситуацию в матче чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:1).
В концовке встречи норвежский футболист, вышедший на замену, забил третий гол «Боруссии» и побежал праздновать, показав пальцем на трибуну. В это время оператор выхватил камерой болельщицу «Вольфсбурга», которая продемонстрировала Холанду неприличный жест.
Болельщица «Вольфсбурга» показала Холанду неприличный жест
Фото: скриншот
После матча Холанд оценил работу телевизионщиков. «Награда лучшему игроку матча сегодня отправляется оператору», — написал Эрлинг в своём «твиттере».
В этом сезоне у Эрлинга Холанда 10 голов в 7 матчах Бундеслиги, хет-трик в матче Кубка Германии и 1 мяч в 2 матчах Лиги чемпионов. Норвежцу понадобилось всего 50 матчей, чтобы забить 50 голов в Бундеслиге – быстрее такого результата в чемпионате Германии не достигал никто.
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