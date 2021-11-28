Лантратов тащил пенальти, Глушаков тепло приветствовал Сафонова. Фото ничьей в Химках

27 ноября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

«Вкратце — очень весёлая игра. Обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны матчем. Но я ещё раз повторю, что «Краснодар» – играющая команда. Она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и даёт другим командам играть в футбол. Счёт закономерный», – цитирует Черевченко сайт «Химок».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.