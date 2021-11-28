Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

«Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Либертадорес, в котором «Палмейрас» встречался с «Фламенго». Встреча прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Основное время завершилось со счётом 1:1. На гол Рафаэля Вейна «Фламенго» ответил точным ударом Габриэля. В первом дополнительном тайме гол Дейвесона принёс «Палмейрасу» победу в Кубке Либертадорес.

Отметим, за «Палмейрас» выступает бразильский нападающий Луис Адриано, который известен российским болельщикам по выступлению за «Спартак». В финальном матче он остался в запасе.

«Палмейрас» второй год подряд выиграл Кубок Либертадорес. В финальном матче прошлого года команда победила «Сантос» со счётом 1:0.

Кубок Либертадорес. Финал
27 ноября 2021, суббота. 23:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 1
ДВ
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Вейга – 5'   1:1 Габриэл – 72'   2:1 Дейверсон – 95'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021