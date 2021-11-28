«Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес
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Завершился финальный матч Кубка Либертадорес, в котором «Палмейрас» встречался с «Фламенго». Встреча прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
Основное время завершилось со счётом 1:1. На гол Рафаэля Вейна «Фламенго» ответил точным ударом Габриэля. В первом дополнительном тайме гол Дейвесона принёс «Палмейрасу» победу в Кубке Либертадорес.
Отметим, за «Палмейрас» выступает бразильский нападающий Луис Адриано, который известен российским болельщикам по выступлению за «Спартак». В финальном матче он остался в запасе.
«Палмейрас» второй год подряд выиграл Кубок Либертадорес. В финальном матче прошлого года команда победила «Сантос» со счётом 1:0.
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