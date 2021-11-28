«Я не чувствую уважения». Эмери раскритиковал судейство после матча с «Барселоной»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери раскритиковал судейство в матче 15-го тура чемпионата Испании. В частности, тренер был недоволен, что судья не назначил пенальти в ворота «Барселоны» в моменте с защитником Жерером Пике, который блокировал удар футболиста «Вильярреала». Игроки хозяев были убеждены, что мяч попал Пике в руку.

«Такие судейские решения не имеют оправдания. Почему такой пенальти не ставится? я не чувствую уважения… и мне больно из-за этого. «Вильярреал» заслуживает того, чтобы кто-то объяснил ему, почему он не получил этот пенальти. Также был пенальти на Рауле, его тоже схватили. Сегодня судья повлиял на результат. Результат обусловлен этими обстоятельствами. «Барселона» не будет хорошо себя чувствовать, если в их ворота не будут назначать пенальти, поскольку тогда они будут думать, что у них больше власти, чем у кого-либо ещё», — приводит слова Эмери COPE.

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Напомним, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.