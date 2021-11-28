Мерсон: слышу, что Рангник придёт и всё будет как надо, что «МЮ» повезло. Не уверен

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о приходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» на пост временного тренера.
«Зачем «МЮ» временный тренер? Я слышал разговоры о том, как Рангник хорош – но он никогда не тренировал в Англии, никогда не тренировал одну из топ-команд мира. Почему? Почему больше никто не стремился его назначить?
Я слышал о нем много хорошего, говорят, что он за прессинг, что он трудолюбив, превращает не очень сильные команды в крепких соперников. Но вывести «Шальке» или «Хоффенхайм» на определенный уровень – это другое.
В «Шальке» и «Хоффенхайме» игроки будут тебя слушать, потому что хотят подняться повыше. В «МЮ» игроки уже высоко, и нужно заставить их снова подниматься.
Думаю, будет сложно. Намного сложнее, чем думают люди. Я слышу, что Рангник придет и все будет как надо, что «МЮ» повезло. Не уверен», – приводит слова Мерсона Sky Sports.
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