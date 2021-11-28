«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского

«Спартак» выразил соболезнования в связи с кончиной известного советского и российского певца и композитора Александра Градского. Он являлся болельщиком московского клуба.
«Сегодня не стало народного артиста России Александра Градского. Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.
Градский — один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский Холл».
Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Градский является обладателем нескольких званий: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист РФ, Народный артист Приднестровской Молдавской Республики.
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