«ПСЖ» пытается переманить Винисиуса Жуниора, предлагая ему зарплату в 5 раз выше нынешней

Французский «Пари Сен-Жермен» работает над трансфером нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. По информации ABC, парижский гранд планирует переманить талантливого бразильца огромной зарплатой.

Винисиус будет получать в «ПСЖ» более € 17 млн в год в том случае, если дождётся завершения контракта со «сливочными» и переедет в Париж на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста с «Реалом» истекает летом 2024 года.

В настоящее время Жуниор получает € 3,3 млн в год, однако в мадридском клубе уже работают над продлением его контракта на существенно улучшенных условиях — его новый годичный оклад составит не меньше € 8 млн. Сообщается, что и сам Винисиус не рассматривает вариант с уходом из «Реала».

В текущем сезоне 21-летний Винисиус провёл за мадридскую команду 18 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя ассистами.