Газзаев высказался о работе Алексея Березуцкого на позиции главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Алексея Березуцкого на позиции тренера команды.

«Он всегда был очень ответственным человеком и спортсменом. За всю нашу совместную работу, конечно, я делал ему какие-то замечания чисто тактического плана, указывал на индивидуальные ошибки. Это абсолютно нормальная ситуация в отношениях главного тренера и игрока. Серьёзных нареканий к нему у меня никогда не было. Алексей был образцом профессионального футболиста и железным игроком стартового состава.

Вижу его спокойствие, вдумчивость. Безусловно, пока Алексей — начинающий специалист, и надо учитывать, что он принял команду в очень непростой момент. В последнее время часто происходили изменения, в том числе на тренерском мостике.

Видно, что Березуцкий сплотил коллектив. Кроме того, потихоньку становятся заметными изменения в качестве игры. Со временем Алексей будет только прибавлять. Вижу, как он реагирует и на удачные эпизоды игры, и на неудачные. Всё это говорит о спокойствии, уверенности. Важно, чтобы в этом сезоне команда стала призёром чемпионата России. Это очень нужно как молодому тренеру Алексею Березуцкому, так и футболистам, которые, к сожалению, слишком надолго задержались в молодых и перспективных», — приводит слова Газзаева официальный сайт ЦСКА.