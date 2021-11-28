«ПСЖ» готов отпустить Почеттино в «МЮ» в конце сезона
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Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует всеми силами удерживать Маурисио Почеттино на тренерском мостике команды. Как сообщает Goal, парижане готово в конце сезона расторгнуть контракт со специалистом и не будет препятствовать его переезду в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Почеттино является одним из главных кандидатов на пост главного тренера манкунианского гранда после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. До конца сезона командой будет руководить Ральф Рангник.
Ранее сам Почеттино высказался о возможности ухода в «Манчестер Юнайтед». Также сообщалось о желании аргентинца покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.
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