«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Нижний Новгород» набрал 14 очков в 15 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (23) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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