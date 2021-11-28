«Ливерпуль» в первых 13 турах АПЛ показал лучшую результативность в истории клуба

В 13 стартовых турах английской Премьер-лиги «Ливерпуль» отметился в воротах соперников 39 забитыми мячами. Как сообщает Opta, это лучший старт мерсисайдской команды в высшем дивизионе Англии на данном отрезке сезона.



Напомним, в матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» со счётом 4:0 обыграл «Саутгемптон». Дублем отметился форвард Диогу Жота, ещё по голу забили полузащитник Тьяго Алькантара и игрок обороны Вирджил ван Дейк.



В 13 матчах сезона подопечные Юргена Клоппа одержали восемь побед и ещё четыре раза сыграли вничью. В турнирной таблице команда располагается на второй строчке, однако уже сегодня их может обойти «Манчестер Сити». Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.