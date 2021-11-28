Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Рубин» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный судья: Олег Соколов (Воронеж).

Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021