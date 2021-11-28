«Борисович был страстным болельщиком». Губерниев отреагировал на смерть Градского

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть известного советского и российского певца и композитора Александра Градского. Он являлся болельщиком московского «Спартака».

«Градский умер… Ещё вчера мы с ним и Ловчевым созванивались, обсуждали «Спартак»… Борисович был страстным болельщиком… Гений музыки. Мы осиротели», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Градский является обладателем нескольких званий: заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист РФ, Народный артист Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее на смерть Градского отреагировала пресс-служба «Спартака». В клубе выразили соболезнования его родным и близким.