«Борисович был страстным болельщиком». Губерниев отреагировал на смерть Градского
Поделиться
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть известного советского и российского певца и композитора Александра Градского. Он являлся болельщиком московского «Спартака».
«Градский умер… Ещё вчера мы с ним и Ловчевым созванивались, обсуждали «Спартак»… Борисович был страстным болельщиком… Гений музыки. Мы осиротели», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Градский является обладателем нескольких званий: заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист РФ, Народный артист Приднестровской Молдавской Республики.
Ранее на смерть Градского отреагировала пресс-служба «Спартака». В клубе выразили соболезнования его родным и близким.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
12:49
-
12:22
-
12:16
-
12:08
-
12:08
-
11:30
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:29
-
09:54
-
09:52
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:00
-
04:57
-
04:12
-
03:20
-
02:59
-
02:31
-
01:53
-
01:19
-
00:57
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
Партнерский контент