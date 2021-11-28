Президент «Белененсеша»: матч с «Бенфикой» — позорное решение для всей Португалии

Президент «Белененсеша» Руи Педру Суареш эмоционально прокомментировал скандальный матч чемпионата Португалии, в котором его команда получила техническое поражение.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Белененсеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

«Сегодняшний матч стал позором. Он стал позором для абсолютно всех, кроме девяти футболистов «Белененсеша», которые вышли на поле. Нет никаких аргументов, которые могут оправдать такое решение лиги.



Ещё в середине вчерашнего дня мы сообщили Лиге, что не можем выйти на игру, однако нам ответили, что у нас есть восемь полевых футболистов, поэтому мы обязаны выходить на поле. В противном случае, помимо технического поражения, мы бы получили ещё и закрытые трибуны на ближайшие матчи.



Никогда в своей жизни я не был свидетелем такого достойного поведения, как то, которое продемонстрировали игроки «Белененсеша». За 48 лет я видел много достойных вещей, но это, кажется, пик. Они показали всем, что значит иметь честь.



Как бы то ни было, решение провести матч в таких условиях — это позор для всей Португалии», — цитирует Суареша Publico.