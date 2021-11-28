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«Реал» отказался от трансфера Погба. Летом у француза истекает контракт с «МЮ»

«Реал» отказался от трансфера Погба. Летом у француза истекает контракт с «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба более не входит сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, королевский клуб вышел из гонки за 28-летним французом из-за его высоких финансовых требований. Даже невзирая на то, что переход Погба в «Реал» может состояться на правах свободного агента, мадридский гранд не готов удовлетворять запросы полузащитника по личному контракту.

Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Поль провёл за «МЮ» 13 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

Ранее стало известно, что полузащитник больше не выйдет на поле в 2021 году.

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