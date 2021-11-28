Брайан Робсон — о раке: врач удивился, что я никогда не курил, и спросил, много ли я пил

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон, который перенёс рак горла, рассказал о заболевании.
«Доктор выразился конкретно и сразу сказал, что я болен раком.
Осмотрев горло, он был удивлен, что я никогда не курил, и спросил, пил ли я много водки или, например, виски. Я ответил, что не прикасался к ним. Через полчаса после этого я вышел из кабинета.
Я был просто ошеломлен. Рассказал обо всём своей жене, и она немного запаниковала.
Доктор ждал, что результаты снимка будут вечером. Тогда он сказал: «Можете идти домой, я позвоню вам». В девять часов он позвонил и сказал: «Хочу, чтобы вы весь вторник провели в клинике, мы сделаем снимки костей и люмбальную пункцию, а также возьмем анализ крови. Потом он позвал меня в больницу, а в четверг мне уже сделали операцию.
Все сделали невероятно быстро. Именно это сыграло большую роль в том, что я всё еще здесь. Врачи действовали безупречно», – приводит слова Робсона Daily Mail.
- 28 ноября 2021
-
14:20
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:53
-
12:49
-
12:22
-
12:16
-
12:08
-
12:08
-
11:30
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:29
-
09:54
-
09:52
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:00
-
04:57
-
04:12
-
03:20
-
02:59
-
02:31
-
01:53
-
01:19
-
00:57