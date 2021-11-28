Брайан Робсон — о раке: врач удивился, что я никогда не курил, и спросил, много ли я пил

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон, который перенёс рак горла, рассказал о заболевании.

«Доктор выразился конкретно и сразу сказал, что я болен раком.

Осмотрев горло, он был удивлен, что я никогда не курил, и спросил, пил ли я много водки или, например, виски. Я ответил, что не прикасался к ним. Через полчаса после этого я вышел из кабинета.

Я был просто ошеломлен. Рассказал обо всём своей жене, и она немного запаниковала.

Доктор ждал, что результаты снимка будут вечером. Тогда он сказал: «Можете идти домой, я позвоню вам». В девять часов он позвонил и сказал: «Хочу, чтобы вы весь вторник провели в клинике, мы сделаем снимки костей и люмбальную пункцию, а также возьмем анализ крови. Потом он позвал меня в больницу, а в четверг мне уже сделали операцию.

Все сделали невероятно быстро. Именно это сыграло большую роль в том, что я всё еще здесь. Врачи действовали безупречно», – приводит слова Робсона Daily Mail.