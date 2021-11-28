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«Ливерпуль» заинтересован в покупке звезды «Порту». Трансфер оценивается в €70 млн

«Ливерпуль» заинтересован в покупке звезды «Порту». Трансфер оценивается в €70 млн
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Руководство «Ливерпуля» планирует усилить атакующую линию команды игроком «Порту» Луисом Диасом. Как сообщает Record, в трансфере заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

24-летний полузащитник может перебраться в АПЛ уже в январе. Одним из главных катализаторов перехода Диаса является Кубок африканских наций, из-за которого «Ливерпуль» рискует на месяц потерять Мохамеда Салаха и Садио Мане.

В текущем сезоне колумбиец провёл за «Порту» 16 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн, однако португальский гранд рассчитывает получить за него минимум €70 млн.

Диас перешёл в «Порту» в 2019 году. Ранее он выступал за колумбийские клубы «Барранкилья» и «Атлетико Хуниор».

В конце августа Диаса пытался подписать «Эвертон», однако их предложение обмена на Хамеса Родригеса было отвергнуто руководством «Порту».

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