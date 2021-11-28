Защитник «Урала» Адамов: раньше многие думали, что все чеченцы ходят в красных мокасинах

Защитник «Урала» Арсен Адамов, вызывавшийся в сборную России, рассказал о стереотипах о кавказцах, с которыми он встречался. Также он ответил на вопрос о религии.

«С чего началась дружба с партнёром по команде Рамазаном Гаджимурадовым? В 2020 году мы вместе с ним попали в молодёжную сборную России. Там я подружился с Рамазаном. И где-то через полгода мы оба оказались в «Урале». Он дагестанец, а я чеченец. У нас с ним одна религия, да и соседи мы. Он живёт в Хасавюрте, это всего в 20 километрах от моего дома в Чечне. А вообще я дружу со всеми в команде, но больше всего общаюсь с ним.

Как часто хожу в мечеть? По пятницам не получается, потому что у нас в это время тренировка. Когда нет тренировок, я каждый день хожу в мечеть и молюсь. Конечно же, соблюдаю Рамадан. В прошлом году я полностью продержался в пост. Очень трудно было тренироваться и играть так, но ничего не поделаешь.

С какими самыми смешными стереотипами о кавказцах сталкивался? То, что все чеченцы — спортсмены. Раньше почему-то думали, что все мы ходим в красных мокасинах и белых носках (смеётся). Но сейчас это время уже прошло», — приводит слова Адамова «Областная газета».