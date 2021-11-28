«Лестер Сити» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Лестер Сити» — «Уотфорд». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Уотфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Николас Хоптон. Резервный арбитр: Андре Марринер.

«Уотфорд» набрал 13 очков в 12 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 13-м месте. «Челси» — лидер чемпионата с 29 очками. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (28) и «Манчестер Сити» (26).