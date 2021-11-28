«Вест Хэм» заинтересован в трансфере двух защитников «Ливерпуля»

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» продолжает рассматривать варианты с укреплением позиции центрального защитника в ближайшие два трансферных окна. Как сообщает The Sun, в шорт-лист лондонского клуба входят сразу три футболиста.
Основной целью «Вест Хэма» является центрдеф «Бёрнли» Джеймс Тарковски, чей контракт истекает следующим летом. Руководство «молотобойцев» готово выложить за игрока с опытом выступлений за сборную Англии €7 млн — в таком случае Тарковски переберётся в Лондон уже ближайшей зимой.
Альтернативными вариантами для «Вест Хэма» являются трансферы двух защитников «Ливерпуля» — Натаниела Филлипс и Бена Дэвиса.
24-летний Филлипс в текущем сезоне провёл лишь два неполных матча за «Ливерпуль». 26-летний Дэвис выступает на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», в составе которого провёл 12 матчей в «Чемпионшипе».
- 28 ноября 2021
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