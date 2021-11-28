Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере двух защитников «Ливерпуля»

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере двух защитников «Ливерпуля»
Комментарии

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» продолжает рассматривать варианты с укреплением позиции центрального защитника в ближайшие два трансферных окна. Как сообщает The Sun, в шорт-лист лондонского клуба входят сразу три футболиста.

Основной целью «Вест Хэма» является центрдеф «Бёрнли» Джеймс Тарковски, чей контракт истекает следующим летом. Руководство «молотобойцев» готово выложить за игрока с опытом выступлений за сборную Англии €7 млн — в таком случае Тарковски переберётся в Лондон уже ближайшей зимой.

Альтернативными вариантами для «Вест Хэма» являются трансферы двух защитников «Ливерпуля» — Натаниела Филлипс и Бена Дэвиса.

24-летний Филлипс в текущем сезоне провёл лишь два неполных матча за «Ливерпуль». 26-летний Дэвис выступает на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», в составе которого провёл 12 матчей в «Чемпионшипе».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021