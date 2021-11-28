«Рубин» — «Динамо»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».

Команды определились со стартовыми составами на эту игру:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Хван Ин Бом, Дрейер, Бакаев, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха

«Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулёв.

Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).