«Рубин» — «Динамо»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».
Команды определились со стартовыми составами на эту игру:
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Хван Ин Бом, Дрейер, Бакаев, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха
«Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулёв.
Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
- 28 ноября 2021
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