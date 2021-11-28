«Шахтёр» из Солигорска второй сезон подряд стал чемпионом Беларуси

Завершился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу. Чемпионом первенства стал солигорский «Шахтёр».



Фактически о чемпионстве «Шахтёра» было известно ещё в конце октября, когда солигорский клуб набрал 67 очков в 26 матчах и стал недосягаемым для своих преследователей. Теперь же о золотых медалях команды можно говорить официально.



В 30 турах «Шахтёр» набрал 75 очков, что на 10 больше, нежели у ставшего серебряным призёром чемпионата БАТЭ. Бронзовые медали первенства достались минскому «Динамо» — 62 очка.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард «Шахтёра» Дембо Дарбо – 19 голов.

«Шахтёр» стал обладателем титула национального первенства третий раз в истории и второй сезон подряд (первый – в 2005 году). БАТЭ третий сезон подряд не может стать чемпионом. До этого у команды была серия из 13 титулов.