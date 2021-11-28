«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал 5-матчевую серию поражений
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В игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» на одноимённой арене принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Отметим, что подопечные Александра Кержакова прервали пятиматчевую серию поражений. Перед встречей с самарцами «Нижний Новгород» проводил встречу с болельщиками.
«Нижний Новгород» набрал 15 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 33 очка в 15 матчах чемпионата.
Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 5 декабря дома с «Рубином». «Крылья Советов» 4 декабря встретятся в Самаре с ЦСКА.
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