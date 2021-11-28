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Матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за снегопада

Матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за снегопада
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Игра 13-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Тоттенхэм» не состоится в ранее установленные сроки из-за сильного снегопада. Соответствующая информация была опубликована в официальном «твиттере» лондонского клуба.

Фото доступно в официальном «твиттере» «Тоттенхэм Хотспур».

Изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать сегодня, 28 ноября, в 17:00 мск. О сроках переноса пока не сообщается.

В турнирной таблице АПЛ «Бёрнли» располагается на 18-й строчке. В 12 проведённых матчах подопечные Шона Дайча набрали девять очков. «Тоттенхэм» является седьмой командой АПЛ — в 12 играх команда Антонио Конте набрала 19 очков.

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