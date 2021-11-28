«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен», идущий в зоне вылета, благодаря голам в большинстве

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» (Сент-Этьен, Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл нападающий хозяев Дени Буанга. На 45-й минуте защитник «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак был удалён с поля, а уже на второй добавленной минуте первого тайма счёт сравнял защитник парижан Маркиньос. Ему ассистировал Лионель Месси. Второй гол «ПСЖ» на 79-й минуте забил Анхель Ди Мария с передачи того же Лионеля Месси. На 91-й минуте Маркиньос оформил дубль, а Месси отметился хет-триком из голевых передач.

«ПСЖ» в 15 турах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 19-м месте в таблице.