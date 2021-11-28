Рамос: для меня Месси всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мыслями об одноклубнике Лионеле Месси.
До этого сезона Рамос выступал за «Реал», а Месси — за «Барселону». У игроков несколько раз возникали конфликты на футбольном поле во время матчей Ла Лиги. Сообщалось, что в «ПСЖ» у Месси и Рамоса тоже напряжённые отношения.
«Для меня он всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим. И то, что он с нами, придаёт команде ценности, это важно», – цитирует Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на Amazon Prime Video.
Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Он дебютировал за «ПСЖ» сегодня, 28 ноября, в матче с «Сент-Этьеном» (3:1).
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